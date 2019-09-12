РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 сен. IT-колледж в подмосковном Красногорске впервые стал площадкой проведения регионального этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», сообщил директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

Торжественное открытие соревнований по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью состоялось в Красногорском колледже в четверг.

«Красногорский колледж в третий раз принимает участников чемпионата «Абилимпикс». Впервые соревнования проходят в стенах IT-колледжа, который Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев открыли 2 сентября», – сказал Демин.

Он добавил, что на образовательной площадке 40 участников будут соревноваться в семи компетенциях, шесть из них в сфере IT и одна – социальная работа.

Всего в Подмосковье «Абилимпикс» проводят на 28 площадках. Участие принимают более 450 специалистов, студентов и школьников с ограниченными возможностями здоровья.