РИАМО - 12 сен. В школе-интернате Преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде открыли новую спортивную площадке, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В школе-интернате <…> открылась новая универсальная спортивная площадка, на которой прошел товарищеский матч между командами детей из детских домов Подмосковья и сборной Минфина РФ», – рассказала Забралова.

По ее словам, в матче сыграли 11 детей из пяти учреждений. При этом ребятам удалось одержать победу после серии пенальти.

Забралова отметила, что для детей это было не просто спортивное соревнование, но и шанс поговорить с сотрудниками ведомств, задать им интересующие вопросы.