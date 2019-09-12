РИАМО – 12 сен. Танцевальная встреча «Любимые ритмы» для людей старшего возраста состоится 22 сентября в центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Вечер отдыха «Любимые ритмы» – это место для дружеских встреч, познания новых сторон жизни, которые дают духовное и физическое здоровье. У нас вы сможете завязать интересные знакомства, которые обогащают жизнь пожилых людей, делают ее насыщенной и увлекательной. Все это ведет к здоровью и долголетию. Ждем вас!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, встреча состоится 22 сентября по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А, начало в 18:00. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8(496)425-12-64 и 8(977)770-70-20.