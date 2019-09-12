РИАМО - 12 сен. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому введение обязанности по размещению розничных рынков в капитальных строениях откладывается на пять лет, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект депутатам представил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Он отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области».

«Проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 10 закона, предусматривающие, что требования об использовании при организации торговой деятельности на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках, расположенных на территории Московской области, исключительно капитальных зданий, строений, сооружений вступают в силу с 1 января 2025 года», - сказал Посаженников.