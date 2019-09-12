РИАМО - 12 сен. В ходе прохождения фитосанитарного контрольного поста на складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» на срезах цветов эустомы, завезенных из Нидерландов, обнаружили карантинный для РФ объект – табачную белокрылку (Bemisia tabaci Genn.), говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Досмотр цветов, в ходе которого выявили вредителя, проходил 2 сентября. После этого их направили на экспертизу.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные растения было решено уничтожить в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.