РИАМО - 12 сен. В Зеленограде двух разнорабочих задержали после нападения на мужчину, злоумышленники били его руками, ногами и деревянной доской по голове, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в Западном проезде Зеленограда в период между 23:00 7 сентября и 08:00 8 сентября.

«Двое мужчина 1995 и 1997 годов рождения фрагментом деревянной доски, а также руками и ногами нанесли множественные удары по голове и телу гражданину 1992 года рождения, причинив ему открытую черепно-мозговую травму», — сказал собеседник агентства.

После этого злоумышленники забрали телефон своей жертвы и скрылись. Их задержали 11 сентября в Зеленограде.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания.

Сначала уголовное дело возбудили по статье «Убийство», затем его переквалифицировали в «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Немного позже в отношении мужчин возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Разбой».