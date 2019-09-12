РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 сен. Студентам Российской таможенной академии Люберец разъяснили правила пожарной безопасности в рамках «Недели первокурсника», говорится в сообщении пресс-службы отдела надзорной деятельности по Люберецкому району.

«В рамках проведения «Месячника безопасности», а также «Недели первокурсника» в Российской таможенной академии города Люберцы, сотрудники ОНД по Люберецкому району провели встречу с первокурсниками академии. Сотрудники отдела провели профилактическую беседу со студентами о необходимости соблюдения требований и правил пожарной безопасности как в учебном заведении, так и в повседневной жизни», – говорится в сообщении.

В ходе встречи студентам показали обучающие фильмы и ролики о правилах поведения в случае возникновения пожара. Основной акцент в фильмах был на эвакуацию из многоэтажных зданий, так как большая часть студентов проживает в общежитиях академии. Студентам показали типы огнетушителей, их различии и принцип работы, а также принцип действия и применения фильтрующих самоспасов и канатно-спусковых устройств для спуска с многоэтажных зданий.

«Часть студентов на практике опробовала применение углекислотных огнетушителей, универсальных фильтрующих масок для защиты органов дыхания. В конце мероприятия сотрудники ответили на все интересующие вопросы студентов», – отмечается в материале.

В мероприятии приняли участие более 300 студентов первого курса.