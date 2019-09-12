РИАМО - 12 сен. В центре Серпухова на Юбилейной площади завершилась реставрация фонтана, накануне его запустили в тестовом режиме, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Ремонтом занимались специалисты МУП «Водоканал-Сервис» и компании «Фонтан лайф». Работы длились в течение полутора месяцев.

«Перестроена гидродинамическая система, установлена декоративная подсветка с меняющимися режимами (шесть цветов), которая будет включаться/выключаться автоматически», - отмечается в сообщении.

Также на верхнем контуре фонтана появилась «водная картинка» в стиле завесы, а вот скульптурная группа сохранила свой прежний вид, В то же время специалисты заменили насосное оборудование и установили новые воздушно-пенные гейзерные форсунки.

В последний раз данный фонтан обновляли пять лет назад.