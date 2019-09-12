РИАМО - 12 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год составит 9908 рублей, что превысит показатель в целом по России, передает корреспондент РИАМО.

Финансирование расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области.

Денежные средства на региональные доплаты к пенсии предусмотрены в проекте закона «О бюджете Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в полном объеме.