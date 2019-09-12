Москва по-прежнему остается читающим городом, если верить статистике продаж книжных ретейлеров. Корреспондент РИАМО узнал у сети «Читай-город», какие книги стали самыми популярными в 2019 году среди жителей Московского региона. Среди топовых тем оказались: саморазвитие, поиск счастья, тайны подсознания и, конечно, любовь. На какие книги стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе актуальных тем и легко поддержать разговор в любой компании, читайте в нашей подборке.

Михаил Лабковский «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

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Психолог и телеведущий Михаил Лабковский уверен, что человек может и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие ведению психически здорового образа жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми. Отличительная черта подхода Лабковского — в конкретике. Его заявления и советы настолько радикальны, что многим приходится сначала испытать удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а четко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить без копания в детских психотравмах и пристального анализа прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и свою жизнь к лучшему вполне реально.

Цель издания этой книги — личное счастье каждого, кто ее прочитает.

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Александр Полярный «Мятная сказка»

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Мятная сказка» принесла своему автору феноменальную известность и любовь читателей. Александр Полярный писал эту историю в течение трех лет, выкладывая главы в социальной сети «ВКонтакте». Отрывки и цитаты из «Сказки» мгновенно разлетелись в Интернете и принесли книге широкую известность еще до ее издания.

События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец.

Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

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Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее — будь лучше всех. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему счастливым? Блогер Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» предлагает свой подход к этому вопросу. Его жизненная философия проста — необходимо научиться искусству пофигизма. Определив то, до чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам.

Что почитать для вдохновения: 10 новых книг от известных блогеров Рунета>>

Джон Кехо «Подсознание может все!»

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Автор этой книги в уединении среди лесов канадской провинции Британская Колумбия три года сосредоточенно размышлял над вопросами, касающимися деятельности человеческого мозга. Способы активизации его безграничных ресурсов, разработанные и скомбинированные Джоном Кехо в конкретную программу, могут изменить вашу жизнь к лучшему, наполнить ее успехами и счастьем.

Книга будет понятна широкому кругу читателей.

Джордж Оруэлл «1984»

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Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» — или доведенное до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы...

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Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

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Хочешь жить так, как никогда не жил — начни делать то, что никогда не делал. Главную формулу саморазвития можно свести к «восточной мудрости» — «ни сы». Именно к этому призывает Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах. Книга состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих книг по преображению жизни.

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»

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Действие романа начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары.

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Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст»

© сайт "Читай-города"

Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов. Следуя рекомендациям в книге, вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия. Это обязательная книга для копирайтеров, авторов и редакторов, а также дизайнеров, программистов, менеджеров, предпринимателей, руководителей, служащих и всех, кто использует текст в работе.

Грегори Робертс «Шантарам»

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Это один из самых поразительных романов начала XXI века, в 2015 году получивший долгожданное продолжение — «Тень горы». Преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошлась по миру тиражом четыре миллиона экземпляров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее и снова найти...

Хюгге, тыквы и котики: 8 книг для уютной осени>>

Р. Липпинкотт, М. Дотри, Т. Иаконис «В метре друг от друга»

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Нашумевший роман, экранизация которого вышла на экраны страны в мае этого года.

Можно ли влюбиться в того, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни.