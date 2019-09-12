РИАМО - 12 сен. Оборот оптовой торговли в Московской области за январь-июль 2019 года вырос более чем на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Общий объем оборота оптовой торговли вырос на 11,5% и составил 3542,6 миллиарда рублей», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он уточнил, что оптовые продажи индивидуальных предпринимателей и организаций, основным видом экономической деятельности которых является оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, в Подмосковье в сопоставимых ценах увеличились к соответствующему периоду 2018 года на 10,9% и составили 2465,3 миллиарда рублей.