РИАМО - 12 сен. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 39-летней супруги, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, утром в четверг мужчина, находясь в квартире по улице Маршала Тухачевского в городе Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, произвел не менее двух выстрелов в 39-летнюю супругу. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», - сказала Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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