РИАМО – 12 сен. В 2022 году в России планируют запустить онлайн сервис для проверки гражданами данных ПФР, это делается для того, чтобы люди замечали ошибки, например, в учете стажа заблаговременно, пишет в четверг газета «Известия».

Чиновники планируют «осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет». Люди смогут своевременно заметить ошибки в данных и исправить их.

«Если гражданин найдет ошибку в данных, он может «своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях. <…> В 2022 году женщины будут выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62. То есть у россиян будет 12–17 лет на уточнения данных, а по окончании пенсионной реформы — 15–20», — говорится в статье.

При обнаружении ошибки люди смогут подать запрос, сотрудники фонда проверят информацию и, если она подтвердится, внесут коррективы. Работа будет в основном проводиться через портал госуслуг, в редких случаях понадобиться отнести в отделение фонда дополнительные документы.

Сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете можно проверить и сейчас в личном кабинете на сайте ПФР. Однако, как отмечает издание, информация в нем отображается странно, от некоторых работодателей зафиксированы страховые взносы, но указан нулевой стаж, от других не учтены отчисления, но верно указан срок работы. Для уточнения сейчас нужно либо связаться с работодателем, либо написать электронное обращение, ответ на которое придет по обычной почте.

Также россиян с 45 лет хотят привлекать к управлению средствами пенсионных накоплений. Этот сервис тоже уже существует. Люди смогут инвестировать скопленные на будущую пенсию деньги через страховщика.

Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что вероятность появления ошибок в данных людей достаточно велика. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский добавил, что важно проконтролировать, чтобы в страховом стаже были учтены периоды отпуска по уходу за ребенком, служба в армии и так далее.

«В случае проблем может потребоваться время, чтобы найти фирму или ее правопреемника, или получить архивные данные, если компания закрылась. Гораздо комфортнее заниматься этим без спешки», — считает Рязнский.