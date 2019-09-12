РИАМО - 12 сен. Мособлгосэкспертиза одобрила смету строительства школьного корпуса на 400 мест в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства учебной пристройки на 400 мест, расположенной по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 26», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Проектирование и строительство пристройки осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.