РИАМО - 12 сен. Следователи инициируют передачу уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных в отношении малолетней девочки, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что две женщины вошли в доверие к малолетней девочке и убедили ее передать им все сбережения родителей. В результате противоправных действий девочка передала злоумышленницам 1,4 миллиона рублей.

«По указанному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»)», – отметила собеседник агентства.

Иванова уточнила, что по поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по Москве.

Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, подытожила представитель пресс-службы.