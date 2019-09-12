РИАМО - 12 сен. Руководство столичной «Бутырки» пояснило, что «заселить» старинные казематы времен Емельяна Пугачева их вынудила переполненность следственного изолятора, пишет в четверг газета «Московский комсомолец».

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что во время обхода следственного изолятора члены ОНК нашли в одной из башен двух заключенных. Камеры в башне совсем крошечные и условия содержания в них не соответствуют современным стандартам.

«В «Бутырке» всего четыре башни, которые расположены симметрично. В одной из них музей, в другой — КПП, в третей подсобные помещения, а четвертая как раз была оборудована десятью камерами, которые располагались на двух этажах (по пять на каждом)», - отметила газета.

Как пояснил начальник «Бутырки» Сергей Телятников, по документам старинные камеры действующие, они еще не выведены из строя. Однако сейчас казематы нуждаются в ремонте.

«При лимите в 1840 заключенных в СИЗО содержится 2227. Мест не хватает. Мы вынуждены использовать и эти старые камеры. Точнее пока только одну. Но в будущем все 10. Они стоят в плане на ремонт», - сказал Телятников.

Он подчеркнул, что после ремонта камеры будут пригодны для содержания заключенных, среди прочего, заменят напольные унитазы. Старые камеры трапециевидной формы площадью 7 квадратных метров, что чуть меньше нормы для содержания двоих арестантов.

«Пока мы не будем использовать эти камеры в башне. Двоих заключенных мы уже переселили оттуда», - резюмировал начальник «Бутырки».