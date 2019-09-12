РИАМО - 12 сен. Павильон Московских центральных диаметров (МЦД) присоединился к образовательному проекту «Субботы Московского школьника», учащиеся школ и вузов смогут узнать больше о городском транспорте, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Проект получил название «Транспортные субботы».

«Это уникальный образовательный проект для студентов и школьников, которым интересна тема городского современного транспорта, его история и перспективы. Каждое интерактивное занятие разработано для учеников определенного возраста, проект рассчитан на один год, за это время школьники смогут посетить более 20 уроков», – рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Он добавил, что участники смогут посетить не просто устные лекции, а познавательные занятия в игровой, интерактивной форме, например, первое вводное занятие вместе со специалистом проведет голографическая проекция робота-трансформера.

Первое вводное занятие пройдет 14 сентября в 12:00. Школьникам расскажут о правилах дорожного движения, о дорожных знаках и современных транспортных профессиях. Зарегистрироваться на бесплатное занятие можно по ссылке.

На следующих лекциях школьники узнают все о московском транспорте: о поездах метро, о Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, о канатной дороге и электробусах. Гости смогут пообщаться с машинистом и пройти профориентацию по транспортным профессиям.

«Субботы московского школьника» – это городской просветительско-образовательный проект для московских школьников и студентов. <…> Мероприятия проекта привлекли внимание и заинтересовали огромное количество учащихся – их участниками стали более 900 тысяч человек», – отметил начальник управления департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

В павильоне МЦД посетители могут узнать о маршрутах диаметров, сроках запуска, способах оплаты. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда «Иволга». Гости могут осмотреть кабину машиниста и с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по первым двум маршрутам.