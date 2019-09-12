РИАМО - 12 сен. На севере Москвы в парке «Дубки» появятся новые волейбольные площадки, работы выполняют в рамках благоустройства парка, говорится в сообщении пресс-службы департамента капремонта столицы.

Общая площадь благоустройства в парке составляет 18 гектаров. Площадки войдут в состав одной из двух спортивных зон. Уже готово основание и прорезиненное покрытие. В ближайшее время будет установлено ограждение. Оно не позволит вылетать мячу во время игры за пределы поля. А чтобы одна команда не мешала другой, между двумя волейбольными полями также установят ограждение, которое будет их разделять.

«Новые волейбольные площадки обустраивают в западной части парка, на месте старой хоккейной коробки, которую перенесли в северную часть. Разместить ледовое поле в другом месте попросили местные жители. Оно станет частью второй спортивной зоны, в состав которой войдет еще площадки для воркаута и для игры в пинг-понг», - говорится в сообщении.

Площадь спортивной зоны — около 1,5 тысяч квадратных метров. Площадь каждого из двух волейбольных полей составит 200 квадратных метров. На площадках появятся места для отдыха игроков, прокат спортивного инвентаря.

На площадках для воркаута установят в том числе тренажеры, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

Завершить все работы планируется в этом году.