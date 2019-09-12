РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В подмосковном Подольске до 23 сентября будут проводить выборочное обследование использования суточного фонда времени населением в 42 домашних хозяйствах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории Подмосковья проводится выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением, основанное на опросе различных групп и слоев населения. Его цель – получение официальной статистической информации, характеризующей образ жизни населения: его участие в трудовом процессе, степень занятости домашним трудом, воспитанием и развитием детей, использование образовательного и культурного потенциала, проведение досуга и иные виды временных затрат.

«Выборочное обследование проводится на территории всей Российской Федерации до 23 сентября, в том числе в 28 домашних хозяйствах Подольска и в 14 домашних хозяйствах микрорайона Климовск», – говорится в сообщении.

При проведении опроса уполномоченные работники должны в обязательном порядке предъявить служебные удостоверения интервьюера выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением.