РИАМО - 12 сен. Информация об обрушении в автомобильном тоннеле под путями Курского направления МЖД на улице Иловайская на юго-востоке Москвы не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Информация об обрушении в тоннели ранее появилась в СМИ.

«По предварительной информации, ночью через автомобильный тоннель проехал негабаритный грузовой автомобиль, в результате чего осыпалась незначительная часть штукатурки. Ее оперативно убрали», — говорится в сообщении.

В происшествии никто не пострадал. Движению поездов ситуация не помешала.