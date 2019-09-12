РИАМО – 12 сен. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сомневается, что четырехдневная рабочая неделя может быть внедрена без проведения специальных исследований, передает РИА Новости.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», – сказала Москалькова, отвечая на вопрос, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.

В скором времени депутаты Госдумы обсудят предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут быть подготовлены соответствующие законопроекты, подчеркнул ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство в РФ не соответствует сегодняшним реалиям.