РИАМО – 12 сен. На базе кванториума в Королеве пройдет международная школа, мероприятия проекта начнут работу уже этой осенью, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Подмосковный Технологический университет выиграл грант на проведение инженерных каникул в формате сезонной школы International Space Camp «Digital Universe». Мероприятия школы пройдут на базе детского технопарка «Кванториум» в Королеве. Для участия в тематических сменах проекта будут приглашены подростки в возрасте 12 -17 лет», – отметила Забралова.

Она дополнила, что программа будет строиться по модульному принципу, то есть предметная часть каждой смены будет состоять из модулей, соответствующих направлениям детского технопарка: космонавтика, промышленная робототехника, промышленный дизайн и другие.

«Формат инженерных каникул придумали педагоги технопарка, и он пользуется большой популярностью среди школьников. Программа тематических смен International Space Camp «Digital Universe» будет ориентирована на подготовку кадрового резерва для предприятий космической отрасли», – подчеркнула Забралова.

По ее словам, ребята подробно узнают, как строится инженерный проект, который может превратиться в успешный стартап.

Кроме того, подмосковные школьники смогут работать на уникальном современном оборудовании технопарка. Школа начнет свою работу уже этой осенью, резюмировала Забралова.