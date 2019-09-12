РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В микрорайоне Климовск Подольска начались работы по комплексному благоустройству объединенной дворовой территории 10 домов на улицах Ленина и Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск начались работы по комплексному благоустройству объединенной дворовой территории домов №№12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 16Б на улице Ленина и №№2, 4, 6 на улице Победы. Во дворе сделают ремонт асфальтового покрытия на площади 2 573 квадратных метра, обустроят дополнительные парковочные места на площади 2 716 квадратных метров, отремонтируют или построят тротуар на площади 1 267 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также установят 1 620 садовых бортовых камней, 1 197 дорожных бортовых камней, обустроят газоны на площади 750 квадратных метров, площадки для отдыха площадью 24 квадратных метра, сделают покрытие из брусчатки на площади 282 квадратных метра. Также между домами №№2/18 и 4 на улице Победы установят детскую игровую площадку и высадят зеленые насаждения.

На время работ жителей просят не парковать автомобили во дворе, и приносят извинения за временные неудобства.