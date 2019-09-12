РИАМО - 12 сен. Компания «Аэроэкспресс» выиграла конкурс столичного Дептранса на право осуществления автобусных перевозок между станцией метро «Ховрино» и терминалом В международного аэропорта Шереметьево, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Перевозки будут осуществляться по нерегулируемому тарифу, «Аэроэкспресс» был единственным претендентом, сказано в документации конкурса. У «Аэроэкспресса» есть лицензия на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом», – отмечается в сообщении.

Станция «Ховрино» – конечная на Замоскворецкой линии. Станция располагается в 2,5 километрах от начала платной автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург, проходящей мимо Шереметьева. Расстояние до терминала B составляет 19 километров. Маршрут автобусов будет проходить по М-11, время в пути оценивается в 20 минут.

Проезд на автобусах «Аэроэкспресса» будет стоить 150 рублей в одну сторону. Промежуточных остановок в пути не предусмотрено. При этом у перевозчика нет обязательств по частоте рейсов или по времени их выполнения.

«Автобусные перевозки стартуют в октябре и будут осуществляться с 07:30 до 21:00 вечера – именно на этот период приходится максимальное количество пассажиров», – подчеркнула гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

По ее словам, для этого компания арендует восемь автобусов «ЛиАЗ» большой вместимости. Всего на линии будут работать семь автобусов красного цвета.

Сейчас поездами «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала можно добраться только до южного комплекса Шереметьева. Здесь расположены терминалы D, E и F. От терминала B и строящегося C1 они отделены летным полем. До терминала В можно проехать на поезде по тоннелю под летным полем, однако уже сейчас тоннель перегружен.

Бисембаева резюмировала, что экспрессы от станции «Ховрино» станут наиболее удобным способом добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной инфраструктуры.