РИАМО - 12 сен. В столичном районе Царицыно по программе реновации строят двухсекционный дом на 194 квартиры, ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Царицыно по адресу: Кавказский бульвар, владение 40 идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время строители возводят надземную часть здания. Ввести дом в эксплуатацию мы планируем в следующем году», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство дома ведут по индивидуальному проекту. Фасады сделают в бежевых тонах, облицуют панелями с отделкой под кирпич, на них установят короба для кондиционеров. Лоджии будут застекленными.

Из 194 квартир 32 — однокомнатные, 130 — двухкомнатные, 32 — трехкомнатные. Все квартиры с улучшенной отделкой. Их общая площадь — почти 10,7 тысячи квадратных метров.

На первом этаже сделают комнату для хранения колясок, помещения дежурного, там также разместятся магазины, кафе, салоны красоты, кружки для детей.

В каждой секции сделают по два лифта на 400 килограммов и 1 тонну. В доме появится система видеонаблюдения с контролем въездов на придомовую территорию.

Двор озеленят, там появятся скамейки, детские и спортивные площадки, плоскостные стоянки с местами для маломобильных граждан, еще одна парковка будет под землей.

Всего в Южном округе в программу реновации вошли 378 жилых домов, сейчас работа идет на 15 площадках. В районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 дома.