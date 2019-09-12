РИАМО – 12 сен. В столице недавно завершился Третий климатический форум, по итогам мероприятия Москва сумела взять на вооружение некоторые экологические инициативы от зарубежных экспертов, так городским властям весьма импонирует опыт Голландии по развитию электротранспорта, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В рамках Третьего климатического форума представители разных стран успели обсудить снижение выбросов парниковых газов, «зеленое» строительство и поделиться опытом друг с другом. Многие мировые эксперты отметили, что Москва удивительно преобразилась: город стал комфортным, дружелюбным, здесь можно не только работать, но и с комфортом отдыхать. Такой сценарий стал возможным благодаря решению конкретных экологических проблем.

«Норвегия, Голландия, например, – страны – лидеры по развитию электротранспорта. Мы же только в начале пути: закупаем электробусы, создаем станции подзарядки для электромобилей. Конечно, прежде чем что-то внедрить, мы изучаем мировой опыт, думаем, как его можно применить в наших реалиях и при этом не повторить чужие ошибки. Наверное, поэтому тот путь, который кто-то проходит за 10–15 лет, нам удается преодолеть за 2–3 года. И в этом тоже наша московская особенность», – заявил Кульбачевский в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он дополнил, что за последние 10 лет Москва неоднократно признавалась лидером по темпам и масштабам происходящих в городе изменений.

«Этот процесс начался в центре столицы и сейчас сместился на периферию. Нельзя же один район сделать экологически чистым, а соседний оставить грязным и некомфортным. Поэтому программу «Моя улица» логично сменила программа «Мой район». Когда она будет реализована, городская среда полностью поменяется. Уровень комфорта выравняется, и в Москве не останется непрестижных районов», – подчеркнул Кульбачевский.

Кроме того, глава департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказал о дальнейших действиях по усовершенствованию «зеленого» строительства.

«Думаю, коллеги из многих стран нам по-хорошему завидуют. В Голландии, например, сейчас восстанавливают болота, луга — биотопы, которые помогают природе удержать экологическое равновесие. В Москве же эта тема продумана изначально: у нас 18 тысяч гектаров особо охраняемых природных территорий и зеленых зон, которые находятся под защитой. И, что особенно важно, у нас есть потенциал для увеличения этих территорий», – разъяснил он.

По сведениям Кульбачевского в промзонах, которые сейчас переживают реорганизацию, создаются новые парки. Он заверил, что к 2030 году площадь озелененных территорий столицы увеличится с 50 до 60%.