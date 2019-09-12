РИАМО - 12 сен. В Москве уровень прожиточного минимума на второй квартал 2019 года установлен на отметке 17679 рублей, что на 722 рубля больше, чем за предыдущий период, соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на официальном сайте мэра.

Величина прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года составила в Москве 16957 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за второй квартал 2019 года в расчете на душу населения - 17679 рублей», - говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 20195 рублей, для пенсионеров - 12487 рублей, для детей – 15225 рублей.