РИАМО – 12 сен. В России планируют создать квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН), для этого они получат доступ к данным о доходах россиян, пишет в четверг газета «Известия».

«Поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре. <…> Согласно законопроекту, будут созданы специальные квалифицированные бюро кредитных историй, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель», - пояснил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС.

Представители пресс-службы ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина.

В ходе обсуждения этого вопроса на закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять им ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков.

В опрошенных изданием банках из топ-30 мнения по поводу возможной цены на новую услугу разделились. ВТБ поддерживает получение данных о долговой нагрузке на бесплатной основе либо по минимальным расценкам. В Сбербанке, владеющем 50% в ОКБ, считают, что сведения должны предоставляться на возмездной основе.

ЦБ предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета, которую регулятор будет вычислять и публиковать на своем сайте. Сейчас этот показатель не высчитывается.

Аксаков также пояснил, что основные затраты квалифицированных бюро кредитных историй на расчет ПДН — это единовременные расходы на доработку программных продуктов. По этой причине тарифы для банков должны быть разумным и низкими.

Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин отметил, что если учитывать объемы ежедневных обращений заемщиков в банк, то его сотрудничество с БКИ становится максимально затратным. Поэтому крупные кредитные организации вроде Сбербанка создают собственные БКИ, что в условиях масштабного бизнеса оказывается дешевле.