РИАМО – 12 сен. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В ходе отработки полученной оперативной информации о деятельности незаконной мастерской по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов, функционирующей на территории Московского региона, сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали 31-летнего жителя столицы.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в одной из квартир на улице Борисовские пруды сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У СО, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 килограммов, запал гранаты в количестве 115 штук, пули в количестве 315 штук, гильзы в количестве 140 штук», – говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию изъятые 24 патрона являются винтовочными патронами с трассирующей пулей, пять мелкокалиберных патронов и пять спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения.

Все они относятся к штатным боеприпасам для множества различных образцов нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.