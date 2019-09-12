РИАМО - 12 сен. Скейтеры теперь могут найти площадки для занятий в Подмосковье с помощью интерактивной карты, опубликованной на официальном портале регионального правительства.

На карте обозначили не только профессиональные скейт-парки, но и более мелкие площадки для экстремального спорта с рампами, перилами и другим оборудованием. В Подмосковье такие площадки созданы в парках и скверах, а также во дворах и на стадионах.

Московская область вкладывает в скейт-парки порядка 100 миллионов рублей ежегодно. Развитие спортивной инфраструктуры проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт Подмосковья».

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что за два года в регионе построили уже более 30 скейт-парков и эта работа продолжается. Так, готовятся к открытию площадки разной компоновки в Одинцове, Наро-Фоминске, Реутове и Лыткарине.