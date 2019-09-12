РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В Подольске представители содружества «Анонимные алкоголики» поделились способами борьбы с алкогольной зависимостью у горожан, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В общественной палате округа 11 сентября состоялся круглый стол, посвященный алкогольной зависимости у горожан и мерах борьбы с ней. Участие приняли представители содружества «Анонимные алкоголики» , а также начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску Елена Семиволос, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Татьяна Кулагина и другие.

«Анонимные алкоголики» – всемирное содружество, где алкоголики помогают друг другу оставаться трезвыми. Отмечу, что наши встречи совершенно бесплатные. Прийти могут все желающие вне зависимости от возраста, социального положения и многого другого. У нас только одно условие – человек должен хотеть выздороветь. Мы встречаемся ежедневно, делимся переживаниями, рассказываем о 12 шагах, которые помогут в борьбе с данным недугом. Отмечу, что многим это помогает», - сказал представитель содружества Станислав.

Он отметил, что для того, чтобы человек смог бороться со своей зависимостью ему нужна поддержка таких же больных, как и он сам. Так как понять такого человека сможет лишь тот, кто сам прошел через подобное. В содружестве запрещено осуждать за какие-либо действия в прошлом, и каждый человек может выговориться.

В ходе встречи общественная палата округа приняла решение рекомендовать муниципальным учреждениям и предприятиям Подольска оказывать содействие содружеству.

Обратиться к анонимным алкоголикам могут все желающие ежедневно по телефону:8(929)600-58-76.