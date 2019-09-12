РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 сен. В подмосковных Котельниках на улице Новая сгорел автомобиль, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Одиннадцатого сентября в 01:27 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: город Котельники, улица Новая.

«В 01:59 ликвидация. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.