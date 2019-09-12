РИАМО – 12 сен. Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования двух мужчин на Павелецком направлении МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следствием установлено, что в вечернее время 11 сентября 2019 года, двое мужчин, при попытке взобраться на платформу станции Ленинская, травмированы проходящим электропоездом Москва-Ожерелье.

«От полученных травм уроженец Московской области 1993 года рождения скончался на месте происшествия, второй мужчина-доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, резюмируется на сайте.