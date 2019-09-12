РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) 12 сен. В школе № 2 подмосковных Котельников в четверг пройдет сбор электролома, приглашаются все желающие, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте ».

«Двенадцатого сентября в школе № 2 пройдет сбор электролома. Приглашаем жителей нашего города принять участие в акции»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на утилизацию принимают любое оборудование, работающее от электропитания как сетевого, так и от батареек и аккумуляторов. В частности, принимают компьютерную и офисную технику; бытовую технику, в том числе стиральные машины и холодильники; электроинструменты; телефоны и персональные гаджеты; батарейки; картриджи , которые не должны превышать 10% объема сдаваемой техники.

«Не принимается оборудование, помеченное знаком радиации»,- заключается в сообщении.