РИАМО – 12 сен. LiveLib при партнерстве с «ЛитРес» запустили голосование в рамках премии для аудиокниг Rock&Book, лучшую озвучку аудиокниг будут определять слушатели и читатели, говорится в сообщении пресс-службы ГК «ЛитРес».

«Rock&Book — это первая в России премия для аудиокниг, где лучшую озвучку будут определять не жюри и эксперты, а слушатели и читатели. Главная цель — обратить внимание на талантливых чтецов и сделать их звездами в книжной среде», — говорится в сообщении.

В голосовании принимают участие самые популярные аудиокниги, вышедшие в 2018-2019 годах. Среди чтецов: Алена Долецкая, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Наталья Краснова - в номинации «Авторская озвучка»; Игорь Князев в номинации «Мужская озвучка» и другие. Голосование продлится до 10 октября.

«Для нас Rock&Book — это, прежде всего, премия про чтецов, которые озвучивают книги. Аудиокниги переживают новый расцвет и в России, и во всем мире. Для многих слушателей голос чтеца — наиболее важный фактор при выборе аудиокниги. По данным Kantar TNS, ключевым потенциальным барьером для прослушивания аудиокниг является некачественная озвучка, важность этого фактора подтвердили 65% опрошенных», — отметил руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.

Он добавил, что хорошая озвучка способна раскрыть книгу для слушателей, это настоящее искусство и очень сложное ремесло, требующее опыта и серьезного владения голосом. Поэтому создатели проекта хотят привлечь внимание к лучшим голосам, которые помогают книгам «звучать громче музыки».

В каждой номинации можно проголосовать за нескольких претендентов. Для этого достаточно зарегистрироваться на LiveLib и выбрать понравившуюся озвучку в разделе премии Rock&Book. Всего номинаций шесть: лучшая авторская, мужская, женская озвучки, а также лучшая озвучка в жанре художественной, нон-фикшн и детской литературы.

Победители премии получат статуэтку в виде пластинки и рекомендательную плашку от LiveLib. А аудиокнига, которая наберет больше всего голосов, получит продвижение на сумму 500 тысяч рублей на LiveLib - крупнейшем ресурсе для любителей книг с 5,5-миллионной аудиторией.

«Книга, как и мир вокруг, меняется, чтобы отвечать тенденциям времени и запросам читателей. Самый яркий пример — активный рост аудиоформата. В «ЛитРес», крупнейшем книжном сервисе электронных и аудиокниг в России, в первом полугодии 2019 года аудиокниги в мобильных приложениях выросли на 78% к первому полугодию 2018 года», — подчеркнул генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев.