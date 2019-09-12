РИАМО - 12 сен. Ряд улиц в районе главного здания МГУ перекроют 14 сентября из-за парада студентов, улицы будут полностью закрыты для движения транспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Закрыты будут улица Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, Университетский проспект от Мичуринского до Вернадского, Университетская площадь, Менделеевская улица, улица Лебедева.

Ограничение будет действовать с 05:00 до 23:59.

Шествие студентов начнется на Университетском проспекте и завершится на смотровой площадке Воробьевых гор, всего ожидается свыше 30 тысяч участников. Парад студенчества в этом году может стать самым массовым за всю свою историю. Мероприятие начнется в 14:30.