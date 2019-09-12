РИАМО – 12 сен. В Орехово-Зуевском городском округе 35-летнего мужчину подозревают в склонении своей несовершеннолетней дочери к потреблению наркотического средства, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней»).

«Предварительно установлено, что в ночь на 10 сентября 2019 года мужчина, находясь в квартире, расположенной на одной из улиц города Орехово-Зуево, путем уговоров склонил свою 15-летнюю дочь к употреблению наркотических средств, на что несовершеннолетняя согласилась», – отмечается в сообщении.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения допроса и производства необходимых следственных действий.

Иные противоправные действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, будут проверены в ходе расследования уголовного дела.

По уголовному делу проведен обыск в жилище подозреваемого, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.