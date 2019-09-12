РИАМО – 12 сен. В Дмитрове полицейские задержали сотрудников одного из банков, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что злоумышленники, в число которых входили сотрудники одного из банков, подыскали мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и предложили ему за небольшое вознаграждение обратиться в финансовое учреждение для оформления ипотеки на покупку квартиры в Москве», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она дополнила, что правонарушители снабдили заемщика поддельными документами для проведения фиктивной сделки. После того как кредит был одобрен и денежные средства переведены, участники группы похитили 7,7 миллиона рублей из банковской ячейки.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны сотрудниками полиции по местам проживания. Ими оказались шестеро жителей Дмитровского городского округа в возрасте от 31 года до 38 лет, один из которых был ранее судим», – уточнила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – подписки о невыезде и надлежащем поведении, одному – домашнего ареста.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к совершению аналогичных противоправных действий на территории Московской области, а также розыск места нахождения мужчины, оформившего ипотечный кредит.