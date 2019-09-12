РИАМО – 12 сен. Более 20 человек эвакуировали из дома на улице Маршала Катукова в столице, где загорелись личные вещи и мебель на балконах четвертого, пятого и шестого этажей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Поздно вечером 11 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Катукова, дом 21, корпус 1, где происходило загорание личных вещей и мебели на балконах трех этажей 17-этажного жилого здания.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Принятыми оперативными мерами в 00:02 12 сентября 2019 года пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.

В процессе тушения пожара из здания в целях безопасности были эвакуированы 23 человека.