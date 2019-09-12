РИАМО – 12 сен. В Москве могут открыться школы, где будут обучать всех желающих удмуртскому языку, сейчас такие уроки проводятся на нерегулярной основе только в представительстве Удмуртской Республики в столице, сообщил РИАМО постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации Михаил Хомич.

«Появление языковых школ зависит от спроса. Это явно не такой популярный язык, как английский. Я бывал на таких занятиях, на них ходят десятки людей, но все равно не так много. Если мы увидим, что это нужно большему количеству людей, то школы будут расширяться», - сказал Хомич.

Он добавил, что Удмуртская Республика сейчас прикладывает много усилий, чтобы популяризовать территорию во всех регионах страны. Например, в Москве ежегодно проходит фестиваль удмуртской культуры «Гербер», на котором демонстрируется туристический, спортивный, культурный потенциал Удмуртии.