РИАМО - 12 сен. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года, в парке Победы на Поклонной горе в Москве стартовало благоустройство, а также подготовка памятников воинской славы и мемориальных комплексов к торжественным мероприятиям, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача проводимых работ – воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка. Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны», – сказал Бирюков.

Он отметил, что работы по благоустройству будут проводиться на центральной аллее и «площади Стелы» у Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Зону производства работ полностью закроют для посетителей. По ее периметру смонтируют ограждение, а для пешеходов обеспечат пути обхода строительной площадки и проходы к музею.

«Все работы проходят в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Мероприятия по подготовке территории завершатся в декабре. Специалисты соответствующих служб обновят все инженерные коммуникации, приведут в норму элементы архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения. Будет обновлено дорожное покрытие, особое внимание уделят обустройству дорожно-тропиночной сети. Предстоят и реставрационные работы», - добавил Бирюков.

Кроме того, предстоит работа по ремонту парапетов и ступеней лестничных маршей. В настоящее время покрытие мемориального комплекса находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает нормативным требованиям: зафиксированы провалы основания, разрушения покрытия, недостаточное освещение.

Заммэра также напомнил, что ранее в зимний период 2019 года специалистами ГБУ «Гормост» был отремонтирован фонтанный комплекс «Годы войны», состоящий из пяти гидрокаскадов, которые символизируют пять лет войны. Выполнены работы по ремонту чаш и восстановлению гранитной облицовки фонтана, ремонт асфальтового покрытия и устройство газонов на прилегающих к фонтану территориях.