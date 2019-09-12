РИАМО – 12 сен. В парке «Сокольники» 21 сентября состоится фестиваль московской скорой помощи «100 лет спасаем жизни», посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке откроют выставку современных и ретро-автомобилей скорой помощи. Юным посетителям предложат узнать больше о профессии врача, научиться оказывать первую медицинскую помощь и поиграть в настольные игры. Детские рисунки представят на выставке «Мои мама и папа работают в скорой», – говорится в сообщении.

Взрослые смогут испытать себя в роли диспетчера скорой помощи. В «Сокольниках» будет работать специальная инсталляция – диспетчерский центр, на который поступают смоделированные звонки пациентов, находящихся в различных ситуациях. Задача диспетчера – выяснить симптомы и принять решение, какую бригаду необходимо направить.

«В лектории «Спасай» врачи расскажут о работе скорой помощи. В этом им будут помогать известные артисты. Познакомиться с историей и ключевыми событиями скорой помощи Москвы можно будет на фотовыставке «Сто лет московской скорой», – уточняется в материале.

Кроме того, пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, на которых покажут, как создавать подарки своими руками. На медицинских занятиях научат оказывать первую помощь. Помимо этого, на фестивальных площадках разместят фотозоны, арт-объекты и интерактивно-игровую зону. Вход свободный.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова работает уже 100 лет. Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года. Сейчас это крупнейшая в Европе медицинская организация, в которой трудятся более 11 тысяч сотрудников.

По всему городу работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице, резюмируется в сообщении.