РИАМО - 12 сен. Двое мужчин попали под электропоезд на станции Ленинская Павелецкого направления Московской железной дороги, один из них получил смертельные травмы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В линейное управление МВД России на станции Москва Павелецкая поступила информация, что электропоездом Москва - Ожерелье на станции Ленинская травмированы двое мужчин, один из них смертельно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия выезжали транспортные полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.