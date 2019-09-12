РИАМО – 12 сен. В течение года в здании столичного Музея Победы проводятся капитальный ремонт и реэкспозиция, основные работы должны закончиться в мае, сообщил РИАМО заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин.

«Мы сейчас проводим полную реэкспозицию музея. Реэкспозиция будет продолжаться и после (празднования – ред.) 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ред.). Сейчас основная часть первого этажа завершена. Основная часть реэкспозиции будет завершена к маю следующего года, мы будем стараться успеть», - сказал Смуглин.

Он добавил, что, несмотря на завершение основных работ по реэкспозиции музея, работы по пополнению коллекции экспозиционных залов останавливаться не будут.

«У нас задача - провести реэкспозицию. Но если говорить глобально, то эта экспозиция будет дополняться все время», - добавил Смуглин.

Музей Победы является одним из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийским научно-историческим и организационно-методическим центром по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войны.