РИАМО – 12 сен. В каждом округе столицы 115 площадок будут работать 14 сентября в рамках фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В качестве экспертов выступят сотрудники департамента финансов города Москвы, Банка России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной налоговой службы по Москве, Минфина России, Казначейства России, Московской торгово-промышленной палаты, ведущих вузов страны, а также представители организаций финансового рынка», – говорится в сообщении.

Они расскажут, как планировать личный и семейный бюджет, начать собственное дело, а также как защититься от финансовых мошенников.

К участию приглашаются горожане всех возрастов. В рамках фестиваля пройдет и семейный этап олимпиады по финансовой грамотности. Также для учителей математики организуют мастер-класс по разбору задач блока «Реальная математика».

Кроме того, гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину.

Фестиваль проходит в столице ежегодно. В 2018 году его посетили свыше 24 тысяч человек.