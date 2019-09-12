РИАМО – 12 сен. В Москве время ожидания диспетчера скорой помощи составляет четыре секунды, скорая приезжает к пациенту в среднем в течение 12 минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2012 году время ответа диспетчера станции скорой помощи на звонок составляло 45 секунд. После внедрения нового цифрового кол-центра в 2015 году нам удалось снизить его уже до 11 секунд. Однако мы постоянно совершенствуем нашу систему и повышаем качество организации работы операторов. Благодаря этому сегодня время ожидания ответа специалиста при звонке на номер «103» фактически сведено к минимуму. В среднем оно составляет три-четыре секунды», – заявил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Круглосуточно в едином городском диспетчерском центре столичной станции скорой помощи дежурят около 200 диспетчеров, 65 из которых занимаются приемом звонков по телефону 103. Это фельдшеры и медсестры, имеющие средне-специальное медицинское образование.

Плавунов разъяснил, что ежедневно, в том числе и ночью, в диспетчерских сменах на станции работают сотрудники, владеющие английским языком. Они принимают вызовы от иностранных граждан и гостей мегаполиса. В ближайшее время в команде операторов также появятся и испаноговорящие специалисты.

Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту: 15 октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов.

Сегодня это крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь населению. Здесь трудятся более 11 тысяч сотрудников, в числе которых свыше двух тысяч врачей и около 7,5 тысяч фельдшеров.

Кроме того, 60 подстанций учреждения работают по всему городу, а более тысячи бригад круглосуточно дежурят в столице.