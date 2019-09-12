РИАМО - 12 сен. На станции столичной подземки «Алтуфьево» мужчина упал в спасательный желоб между рельсов перед прибытием поезда, пострадавший выжил, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 07:15 на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена мужчина упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд», – сказал собеседник агентства.

Мужчина упал в спасательный желоб между рельсов, однако поезд по инерции накрыл пассажира.

Дежурившие на станции метро полицейские незамедлительно вызвали медиков. Мужчине помогли подняться на платформу. Затем пассажира передали врачам для осмотра и оказания квалифицированной помощи.