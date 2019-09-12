РИАМО – 12 сен. Во время раскопок возле улицы Сретенки в столице археологи обнаружили предметы, принадлежащие горожанам в XVIII-XIX веках, среди них имеются фрагменты курительных трубок, монеты и части керамических подсвечников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все эти находки связаны с улицей Сретенка не случайно. До конца XVIII века она считалась одной из главных улиц в Москве. Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей. Если нужен был литейщик, скорняк, ветошник (торговец старыми вещами) или плотник, то жители города отправлялись на Сретенку», – отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он дополнил, что особый интерес вызывают более 30 фрагментов чубуков курительных трубок. Это части так называемых «турецких» трубок, которые были местными подражаниями импортным аналогам. В Москве они получили распространение после русско-турецких войн второй половины XVIII века и сохранили популярность вплоть до середины XIX века. Все найденные трубки были неоднократно использованы, многие из них даже сломали, предположительно, при выколачивании пепла.

Кроме того, археологи нашли семь монет разного достоинства: от деньги (1/2 копейки) до 5 копеек.

Самая ранняя датируется 1734 годом, самая поздняя – 1851 годом. Еще одной многочисленной категорией находок на Сретенке стали шесть частей керамических подсвечников.

«Специалисты относят эти фрагменты к первой половине XIX века. Археологи предполагают, что такие подсвечники были популярнее металлических из-за своей невысокой стоимости. Но и приходили в негодность они чаще, так как керамика была хрупкой», – пояснил Емельянов.

Среди единичных находок представлена металлическая икона-складень с библейскими сюжетами. Обычно складни состояли из трех частей. Их брали в дальние путешествия или носили с собой, когда намечалось важное дело.

В складне, что найден в районе Сретенки, сохранилась лишь центральная часть, боковые створки до наших дней не уцелели. На внешней стороне изображен Голгофский крест, а внутренняя поделена пополам: сверху можно увидеть иконографические клейма Воздвижения Креста Господня, Воскресения Христова и Вознесения Господня, а внизу клейма Сошествия Святого Духа и Успения Пресвятой Богородицы.

На всех изображениях есть надписи, резюмируется в материале.