РИАМО – 12 сен. В 2020 году в столице пройдет юбилейный, X Международный фестиваль «Круг света», по этому случаю планируется побить несколько мировых рекордов из Книги рекордов Гиннесса, сообщила РИАМО президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева.

В прошлом году международный фестиваль установил два рекорда – по самой большой лазерной видеопроекции на гладь фонтана и самому большому количеству огненных горелок, которые работали одновременно.

«Фестиваль уже имеет пять наград Гиннесса, в прошлом году мы получили две. У нас есть, куда стремиться. В этом году на рекорды не нацелены, но следующий год у нас юбилейный. В следующем году опять хотим попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Пока все только на стадии планирования, еще даже нет понимания, сколько рекордов будем устанавливать. Но как минимум один точно попытаемся», - сказала Лифаньтева.

Девятый фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября в Москве. В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках.