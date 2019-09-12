РИАМО - 12 сен. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24 градуса, по области - 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Синоптики отметили, что сегодня некоторым людям неприятности может доставить повышенный фон атмосферного давления. Для улучшения самочувствия рекомендуется прием назначенных врачом лекарств.

«Помогут также отвары целебных трав. Для восстановления сил в вечерние часы полезны теплые ванны с морской солью или маслами хвойных деревьев, чайного дерева, мяты», - заключается на сайте.